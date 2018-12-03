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وليامز تلتقي شخصيات بارزة في بنغازي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، الاثنين، مع مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية البارزة في بنغازي، أهداف الملتقى الوطني الجامع.

وتناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها البعثة في التواصل مع المكونات والشخصيات الفاعلة للتوصل إلى توافق للخروج من حالة الجمود الراهنة، كما استمعت ستيفاني إلى التوصيات التي تم عرضها من قبل المشاركين.

وعقدت ستيفاني خلال زيارتها، لقاءً مع مجموعة من المحاميات والناشطات لبحث توقعاتهن بشأن الملتقى، والاستحقاقات الدستورية والتشريعية والانتخابية إلى جانب توحيد مؤسسات الدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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