تعزيز الأمن بالغريفة بعد الاعتداء على الطالبات

بعد الاعتداء الذي تعرضت له طالبات في منطقة الغريفة، تكاتف المواطنون مع الأجهزة الأمنية، لتفادي تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وأنشأ رجال الأمن المركزي أوباري، وعناصر مركز شرطة الغريفة، بالتعاون مع الأهالي، نقاطا أمنية على الطرق المؤدية إلى المدارس لتأمين الطلاب والمعلمين أثناء ذاهبهم وعودتهم من المدارس.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لمطالب عدد من الطلبة الذين تظاهروا للمطالبة بتوفير الحماية لهم، ومن المقرر أن تستمر النقاط الأمنية طيلة الأيام القادمة إلى حين استقرار الأوضاع.

يشار إلى أن شاب مجهول الهوية يستقل سيارة معتمة، أقدم على رش مادة حارقة على طالبات بالمرحلة الثانوية خلال الأيام الماضية في الغريفة، وتم إدخال بعضهن إلى المستشفى، فيما نُقلت أخرى لتلقي العلاج خارج المنطقة نطراً لسوء حالتها الصحية.

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