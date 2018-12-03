صيانة وتحديث مستودع مطار الكفرة بأحدث المنظومات 

أخبار ليبيا 24 – خاص

دخل مستودع مطار الكفرة للصيانة ، ويشهد المستودع هذه الأيام تطورات وتحديثات جديدة.

وقام مدير إدارة الأمن الصناعي للمناطق الوسطى والشرقية بزيارة موقع مستودع مطار الكفرة رفقة فريق عمل تركيبات كاميرات المراقبة المرئية لإجراء تركيب منظومة المراقبة الإلكترونية وربطها بغرفة المراقبة والمتابعة المرئية للمناطق الوسطى والشرقية في بنغازي .

وتم إنشاء ورشة صيانة جديدة متكاملة بكافة ملحقاتها كما تم تركيب منظومة هواتف تربط بين مطار الكفرة المدني بالموقع.

كما أن فرق الصيانة تقوم بتركيب منظومة إطفاء حديثة ومتكاملة تعمل كهربائياً وميكانيكياً باستخدام وقود الديزل يتم حالياً ربطها بمنظومة أنابيب مياه الإطفاء حيث بلغت نسبة إنجاز العمل 80%، إضافةً إلى تركيب منظومة مرشح فاصل مياه الإصدار الخامس لزيادة تنقية وقود الطيران.

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