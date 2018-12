المتوسط:

اجتمع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، سلسلة من الاجتماعات خلال زيارته هذه الأيام لبلدية بنغازي.

وخلال الاجتماع، بحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية، الذي عقده مع المحامي العام في بلدية بنغازي إبراهيم الدرسي، القضايا المتعلقة بمصلحة الأحوال المدنية، خصوصاً القضايا المحالة إليهم.

وأشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، إلى استعداد المصلحة، للتعاون مع كافة الجهات للتذليل الصعاب، من أجل خدمة الوطن والمواطن، مطالبًا بالتواصل مع المصلحة بشأن القضايا المحالة إليهم.

The post تفاصيل اجتماع رئيس مصلحة الأحوال المدنية مع المحامي العام في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية