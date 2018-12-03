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تفاصيل اجتماع رئيس مصلحة الأحوال المدنية مع المحامي العام في بنغازي

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، سلسلة من الاجتماعات خلال زيارته هذه الأيام لبلدية بنغازي.

وخلال الاجتماع، بحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية، الذي عقده مع المحامي العام في بلدية بنغازي إبراهيم الدرسي، القضايا المتعلقة بمصلحة الأحوال المدنية، خصوصاً القضايا المحالة إليهم.

وأشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، إلى استعداد المصلحة، للتعاون مع كافة الجهات للتذليل الصعاب، من أجل خدمة الوطن والمواطن، مطالبًا بالتواصل مع المصلحة بشأن القضايا المحالة إليهم.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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