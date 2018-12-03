استعدادات تعليم غدامس لحملة التطعيمات  

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عُقِدَ في مسرح مدرسة عبدالرحمن البوصيري الثانوية في مدينة غدامس اجتماع ضم المشرفين الصحين بالمدارس والاخصائين الاجتماعين معلمي الفئات الخاصة والمرشدين النفسين ومدراء المدارس، برعاية مكتب الخدمة الاجتماعية و الصحة المدرسية

يأتي الاجتماع في اطار التنسيق و الإعداد للحملة الوطنية للتطعيمات، التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية بالتعاون مع قطاع التعليم.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق كيفية إدارة الحملة بالطريقة التي لا تتعارض مع العملية التعليمية و الترتيب المسبق للحملة قبل انطلاق الامتحانات النصفية بالمدارس .

يشار إلى أن الحملة تنطلق على مستوى ليبيا يوم الأحد المقبل وتتواصل إلى يوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري و تشمل جميع مدارس التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف التاسع والمقدر عددهم 1526 طالبا.

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