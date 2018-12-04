أهالي اشنيشن يطالبون بحل إشكال المزرعة الحكومية

متابعة| 218

طالب أهالي بلدة اشنيشن في الجبل الأخضر السلطات الأمنية المحلية بايجاد حل لمرزعة انتاجية حيوية تعود ملكيتها للدولة كأحد الممتلكات العامة وهي المرزعة رقم (8676) الواقعة في النطاق الإداري للمنطقة .

يُشار إلى أن المزرعة المذكورة شملها كتاب القائد العام بإخلائها حيث وجه القائد العام للجيش الوطني تعليماته بالخصوص لكل منتسبي القوات المسلحة و الجهات الأمنية لإخلاء و استرجاع الممتلكات العامة و الخاصة.

يُذكر بأن المنطقة العسكرية الجبل الأخضر قامت بإخلاء المزرعة وتكليف أحد منتسبي الجيش الوطني لحراستها المزرعة ورغم مكاتبة المنطقة العسكرية للنيابة بالتحقيق في واقعة الاعتداء على المزرعة إلا أن الدمار والاتلاف الذي تعرضت له جعل منها أرض مباحة للمارة فضاعت آلياتها وأهلكت الماشية أشجارها المثمرة، مادفع أهالي اشنيشن إلى المطالبة بتطبيق القانون و فرض سيادة و هيبة الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية