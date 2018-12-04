زلطن الليبية وبنقردان التونسية .. لقاء الأخوة

تقرير| 218

عبر بوابة التنوع التراثي والمعرفي شهدت كلية التربية في مدينة زلطن افتتاح الملتقي الثقافي الذي انعقد تحت شعار ( أخُوتنا تجمعنا) .. بالمشاركة بين بلدية زلطن من الجانب الليبي ومعتمدية بن قردان من الجانب التونسي.

يأتي هذا التلاحم والتوافق الثقافي من خلال الشراكة الفاعلة وسلسلة من اللقاءات على مدار 6 سنوات بين اتحاد الشباب الليبي فرع زلطن وائتلاف جمعيات المجتمع المدني بنقردان، حيث عقدت اجتماعات مشتركة تمخض عنها العديد من الدورات التدريبية المشتركة اعتمدت علي التخطيط الحضاري بين الطرفين الذي انعكس بالتالي وتجسد في هذا الملتقي الثقافي المتنوع .

تضمن البرنامج جولة في الخيمة التراثية التي جسدت تراث وتاريخ المنطقة الغربية كذلك قام الوفد التونسي بزيارة لمركز تدريب المرأة منز هلاله تعرفوا علي الأعمال التي يقوم بها المركز، مع فقرات مصاحبة للترفيه عن أطفال المدينتين وسط بهجة أهاليهم ..

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