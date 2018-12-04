اخبار ليبيا الان

مبادرة تطوعية لتخفيف معاناة المرضى في مرزق

تم النشر منذُ 3 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الجمعية الراشدية في مدينة مرزق بالتعاون مع مستشفى مرزق العام بتوفير طبيب اختصاصي في الباطنة وأمراض القلب لتخفيف معاناة المواطنين من المرضى المترددين على المشفى .

يشار إلى أن المستشفى شهد إقبالاً واسعاً منذ الصباح الباكر، فور سماع الأهالي عن بدء الدكتور محمد ساسي – اختصاصي قلب وباطنة – بالكشف المجاني واستقبال الحالات .

تأتي هذه المبادرة أيضاً للحد قدر الإمكان من أعباء السفر لأجل العلاج التي أثقلت كاهل المواطن في مرزق وضواحيها لاسيما في ظل ما تشهده البلاد قاطبة ومناطق الجنوب على وجه الخصوص من نقص السيولة وغلاء البنزين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك