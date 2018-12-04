مبادرة تطوعية لتخفيف معاناة المرضى في مرزق

قامت الجمعية الراشدية في مدينة مرزق بالتعاون مع مستشفى مرزق العام بتوفير طبيب اختصاصي في الباطنة وأمراض القلب لتخفيف معاناة المواطنين من المرضى المترددين على المشفى .

يشار إلى أن المستشفى شهد إقبالاً واسعاً منذ الصباح الباكر، فور سماع الأهالي عن بدء الدكتور محمد ساسي – اختصاصي قلب وباطنة – بالكشف المجاني واستقبال الحالات .

تأتي هذه المبادرة أيضاً للحد قدر الإمكان من أعباء السفر لأجل العلاج التي أثقلت كاهل المواطن في مرزق وضواحيها لاسيما في ظل ما تشهده البلاد قاطبة ومناطق الجنوب على وجه الخصوص من نقص السيولة وغلاء البنزين .

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