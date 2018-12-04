القبض على قاتل الجندي “فتحي الزليطني” في بنغازي

بنغازي 04 2018 (وال) – ألقى قسم قسم البحث الجنائي بنغازي بالتعاون مع أفراد القوات الخاصة (الصاعقة) القبض على قاتل الجندي فتحي المشيري الزليطنى التابع للقوات الخاصة.

وبحسب الصفحة الرسمية لإدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية فإن البحث الجنائي وأفراد قوات الصاعقة تمكنوا بعد مقتل الزليطني بيومين في منطقة السليني ببنغازي من استرجاع سيارته وبندقيته ومسدسه الخاص.

الجدير بالذكر أن الجندي فتحي المشيري الزليطنى، تابع للقوات الخاصة (الصاعقة) في الكتيبة الأولى الصاعقة. (وال – بنغازي) هــ أ / هــ ع

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