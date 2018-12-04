بالتمر: مكتب منظومة الأحوال في بنغازي ستكون لديه كافة الصلاحيات

بحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، مع مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي، المشاكل التي تعاني منها السجلات وكيفية تذليل الصعاب لحلها.

وبحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الأحوال، جاء ذلك خلال لقاء عُقد أمس الإثنين، حيث أوضح بالتمر خلال الاجتماع، بأن مكتب المنظومة في بنغازي، ستكون لديه كافة الصلاحيات ولن يحتاج مندوب الفرع للذهاب إلى مدينة طرابلس من أجل التعديل.

من جانبه، أكد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي دعم كافة السجلات المدنية لعمل رئيس المصلحة من أجل الرقي والنهوض بالسجلات لتقديم كافة الخدمات للمواطن بصورة صحيحة.

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