السيسي: ندعم الجيش الليبي لدوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، تركيز الجهود المصرية على دعم الجيش الليبي في ظل دوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف السيسي خلال استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2018” بالقاهرة، أن الاستقرار في ليبيا يمثل تمهيدا لعقد الانتخابات وتولي حكومة مركزية لمقاليد السلطة، وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية والتعامل مع المجتمع الدولي باسم الشعب الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن اللقاء بين الطرفين تناول تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون الثلاثي بين مصر وفرنسا في القارة الإفريقية، في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل.

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