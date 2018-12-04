سفيرة فرنسا تجدد دعم بلادها للبلديات الليبية

قالت سفيرة فرنسا في ليبيا بيانرس لوافرايير، أن بلادها مستعدة لتقديم الدعم اللازم لكفاة البلديات في ليبيا وعلى رأسها بلدية جنزور .

وأضافت خلال زيارة رسمية الى بلدية جنزور التقت خلالها عميد البلدية فرج أعيان، أنها بلادها مستعدة لتقديم كافة الخبرات بما يكفل تطوير القطاع الخدمي للبلدية .

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية فإن الاجتماع تطرق إلى التعريف بدور البلدية سيما في دعم مشروع المصالحة ، وتجاربها الناجحة في تعزيز الاستقرار الأمني .

وبحث المجتمعون، تبادل الخبرات الفنية والبنية التحتية، ودعم مشروع انشاء مركز التدريب التقني والفني بالبلدية لفتح فرص عمل للشباب وفتح سوق العمل .

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