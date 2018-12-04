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البربار يكشف عن أهم منجزات بلدية زليتن

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أوضح وكيل ديوان بلدية زليتن عمر البربار أن البلدية أبرمت العديد من العقود مؤخرا لصيانة الطرق الحيوية والهامة الواقعة ضمن مناطقها.

وأضاف في مقابلة مع برنامج موطني ، على قناة ليبيا ، أن البلدية مستمرة بالأعمال التنفيذية لـ 13 مدرسة جاهزة ، إضافة لمتابعتها معالجة النقص بالمرافق التعليمية في زليتن ، التي يوجد فيها أكثر من 70 ألف طالب بكافة المراحل.

وأشار البربار الى استمرار الأعمال التنفيذية لمشروعات الجزيرة عدد 2 دوران ، بمركز المدينة و الطريق الساحلي .

ولفت البربار الى أنه تم عقد اجتماع مع مكتب دعم القرار بالمجلس الرئاسي ، تم الاتفاق خلاله على تحويل المرافق والمشاريع التي تصلح أن تكون للنفع العام الى ملكية البلدية ، مع تعويض أصحابها التعويضات الملائمة .

ونوه الى أنه تم مناقشة تحصيل أموال البلديات خلال الاجتماع ، وتم الاتفاق على أن تؤول نسبة من الموارد الى البلديات ، إضافة لتقديم مقترح بتأجير أملاك الدولة الواقعة ضمن نطاق كل بلدية ، بسعر السوق .

وطالب البربار حكومة الوفاق بتطبيق قانون الحكم المحلي لسنة 2012 ، مشددا على أن المركزية أضرت كثيرا بالبلديات وواقع خدماتها ، مؤكدا أنه تم تقديم الكثير من المقترحات بشأن اللامركزية ، ولكنها جوبهت بالفشل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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