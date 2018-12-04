البربار يكشف عن أهم منجزات بلدية زليتن

أوضح وكيل ديوان بلدية زليتن عمر البربار أن البلدية أبرمت العديد من العقود مؤخرا لصيانة الطرق الحيوية والهامة الواقعة ضمن مناطقها.

وأضاف في مقابلة مع برنامج موطني ، على قناة ليبيا ، أن البلدية مستمرة بالأعمال التنفيذية لـ 13 مدرسة جاهزة ، إضافة لمتابعتها معالجة النقص بالمرافق التعليمية في زليتن ، التي يوجد فيها أكثر من 70 ألف طالب بكافة المراحل.

وأشار البربار الى استمرار الأعمال التنفيذية لمشروعات الجزيرة عدد 2 دوران ، بمركز المدينة و الطريق الساحلي .

ولفت البربار الى أنه تم عقد اجتماع مع مكتب دعم القرار بالمجلس الرئاسي ، تم الاتفاق خلاله على تحويل المرافق والمشاريع التي تصلح أن تكون للنفع العام الى ملكية البلدية ، مع تعويض أصحابها التعويضات الملائمة .

ونوه الى أنه تم مناقشة تحصيل أموال البلديات خلال الاجتماع ، وتم الاتفاق على أن تؤول نسبة من الموارد الى البلديات ، إضافة لتقديم مقترح بتأجير أملاك الدولة الواقعة ضمن نطاق كل بلدية ، بسعر السوق .

وطالب البربار حكومة الوفاق بتطبيق قانون الحكم المحلي لسنة 2012 ، مشددا على أن المركزية أضرت كثيرا بالبلديات وواقع خدماتها ، مؤكدا أنه تم تقديم الكثير من المقترحات بشأن اللامركزية ، ولكنها جوبهت بالفشل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا