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وزارة التعليم الليبية تُشارك في أعمال المؤتمر العالمي للتعليم

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

خُصصت هذه الجلسة لدعم الهدف الرابع وتحقيق التنمية المستدامة.

افتتحت صباح أمس أعمال المؤتمر العالمي للتعليم والذي تنظمه منظمة التربية والعلم والثقافة “اليونسكو” كل أربع سنوات.

حيث افتتح الجلسة مدير عام المنظمة وحرم ملك بلجيكا وذلك بمشاركة 150 دولة وبحضور ما يزيد عن مائة وزير تعليم.

كما خُصصت هذه الجلسة لدعم الهدف الرابع وتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وحضر انطلاقة أعمال المؤتمر عن دولة ليبيا وكيل وزارة التعليم وأمين اللجنة الوطنية التربية والثقافة والعلوم.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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