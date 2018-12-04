وليامز تناقش أهداف الملتقى الوطني في بنغازي

ناقشت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أهداف الملتقى الوطني، الرامية للتوصل إلى التوافق الضروري لإخراج ليبيا من حالة الجمود الراهنة.

وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة على موقع فيسبوك، جاء ذلك خلال لقائها أمس الاثنين، بمجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية البارزة في بنغازي ، حيث استمعت خلال اللقاء، إلى التوصيات التي تم عرضها من قبل المشاركين.

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