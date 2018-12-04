“مرور بنغازي” يرفع درجة التأهب القصوى

شكّل قسم المرور والتراخيص بنغازي فريقاً خاصاً لتلبية النداءات العاجلة تحسباً لتدهور الأحوال الجوية والتقلبات المُتوقّعة بالمدينة.

وفي هذا الشأن، رفع القسم درجة التأهب القصوى استعداداً لمواجهة أي طارئ يحدث على طرقات المدينة التي تغرق منذ يومين في مياه الأمطار المُتجمّعة نتيجة تهالك شبكة الصرف الصحي.

وتشهد المدينة أمطاراً غزيرة وطقساً مُتقلباً تسبّب في تعليق الدراسة بقرار رسمي من وزارة التعليم، وتعطيل العديد من المرافق الحيوية بالمدينة.

وبدوره، أكّد رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالقسم، عوض العدولي، أنه يجب على كافة المواطنين الالتزام بمُعدلات السرعة القانونية خاصة في ظل هذه الأجواء، حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية البيضاء، أن تعاون المواطنين مع العناصر المرورية سيُسهم في التقليل من مخاطر ارتفاع منسوب المياه على طرقات المدينة.

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