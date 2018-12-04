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تكالة لـ معيتيق: مجلس الدولة مرتاح لنتائج قرارات الرئاسي بشأن الاصلاحات الاقتصادية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الإثنين مع رئيس لجنة الشوؤن الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة محمد تكالة المراحل التي نفذت لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها والخطوات القادمة للبرنامج.

اللقاء تناول بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للرئاسي البدء في مشروعات التنمية للمساهمة في إعادة التوازن للإقتصاد الوطني والعمل على صرف علاوة العائلة المقررة قانوناً لتخفيف الأعباء على المواطن.

وبدوره،أكد تكالة إرتياح مجلس الدولة لنتائج القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي فيما يخص الإصلاحات، معرباً عن أملها الإستمرار في تنفيذ باقي الخطة حسب البرنامج المعد بالخصوص.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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