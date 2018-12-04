نائبة تونسية: الإخوان والناتو أسقطوا ليبيا لصالح الكيان الصهيوني

قالت النائبة بمجلس نواب الشعب التونسي مباركة عواينية البراهمي إنّ “الإخوان والناتو أسقطوا ليبيا من أجل إسرائيل” بحسب تعبيرها.

واستشهدت النائبة عن الجبهة الشعبيّة (تكتل أحزاب يسارية وقومية) بزيارة إدريس دبي إلى الكيان الصهيوني، وقالت أنّه أكّد أنّ ليبيا ومعمّر القذافي كانا يمنعانه من إقامة علاقات مع كيان الاحتلال.

هذا ويشار إلى أنّ النائبة مباركة عواينية هي أرملة محمّد البراهمي أمين عام حزب التيار الشعبي (القومي) الذي تم اغتياله في يوليو من العام 2013، إبان حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلاميّة.

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