صحة المؤقتة تتابع الأوضاع في مستشفى شحات لعلاج الدرن

ضمن توجيهات وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي بزيارة فجائية لمستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية برفقة عدد من المعنيين.



وقال الفسي ، الزيارة التي أجريت، جاءت بناء على تعليمات وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، للوقوف على سير عمل المستشفى، والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.



وتفقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة عدد من الأقسام، مبيناً أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة والدعم وتوحيد الجهود، إلى جانب انتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.



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