(شاهد الصور) جامعة النجم الساطع تحتفي بتخريج دفعة جديدة

البريقة-العنوان

احتفت جامعة النجم الساطع بالبريقة، أمس الاثنين، بتخريج الدفعة الثامنة والستين، شملت تخريج 230 طالب وطالبة من مختلف التخصصات العلمية بالجامعة.

وضم الحفل الذي تم خلاله تكريم الطلبة الأوائل، الخريجين من الفصلين الدراسيين خريف 2017 وربيع 2018.

وتم افتتاح الحفل بكلمة رئيس الجامعة الدكتور أحمد سعيد البرشة، بحضور وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومزيز، والكاتب العام بجامعة إجدابيا فرج العريبي.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية وموظفي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وأعضاء هيأة التدريس وسط حضور عدد كبير من الأهالي وأعيان ومشايخ مدينة البريقة.

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