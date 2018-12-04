منخفض جوي يؤثر على شرق البلاد

تنشط الرياح الناتجة عن مُنخفض جوي على مدينة بنغازي ومناطق الخليج، اليوم الثلاثاء، إذ تشهد هذه المناطق أمطاراً غزيرة ستتسبب في جريان الأودية.

وتتكاثر السحب المصحوبة بالخلايا الرعدية على المناطق الساحلية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، بحسب ما ورد في النشرة اليومية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

من جانب آخر، يؤثر امتداد مُرتفع جوي على مناطق وسط وغرب وجنوب البلاد، لتبقى درجات حرارة هذه المناطق شبه مُستقرة، وتتراوح ما بين 18 إلى 22 درجة مئوية.

وتنخفض درجات حرارة المناطق الجبلية وتصل إلى 15 درجة مئوية خاصة فترة المساء.

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