المتوسط:

أكدت سفيرة فرنسا في ليبيا بيانرس لوافرايير، أن بلادها مستعدة لتقديم الدعم اللازم للبلديات في ليبيا وعلى رأسها بلدية جنزور.

جاء ذلك، خلال زيارة رسمية إلى بلدية جنزور، التقت خلالها عميد البلدية فرج أعيان، في الوقت الذي قالت فيه إن بلادها مستعدة لتقديم كافة الخبرات بما يكفل تطوير القطاع الخدمي للبلدية .

وتطرق الاجتماع إلى التعريف بدور البلدية لاسيما في دعم مشروع المصالحة، وتجاربها الناجحة في تعزيز الاستقرار الأمني.

وناقش المجتمعون، تبادل الخبرات الفنية والبنية التحتية، ودعم مشروع إنشاء مركز التدريب التقني والفني بالبلدية لفتح فرص عمل للشباب وفتح سوق العمل.

The post خلال زيارتها لـ «جنزور».. سفيرة فرنسا تُؤكد استعداد بلادها في تقديم الدعم اللازم للبلديات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية