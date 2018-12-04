الارصاد: منخفض جوي مصحوب باجواء ممطرة وغزيرة على هذه المناطق

توقع خبراء الطقس والارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في نشرة صادرة اليوم عن الحالة الجوية السائدة اليوم أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على بعض المناطق في البلاد.

ووفقاً للنشرة فإن مناطق الخليج والشمال الشرقي تتأثر بمؤخرة منخفض جوي مصحوب بأجواء ممطرة وقد تكون غزيرة أحيانا اليوم خاصة على المناطق الساحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تؤدي الى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة مع درجات حرارة منخفضة ورياح نشطة على الخليج و بنغازي.

وتوقعت النشرة أن تشهد مناطق غرب ووسط وجنوب ليبيا تأثرها بإمتداد لمرتفع جوي يساعد في استقرار العوامل الجوية حيث يكون الطقس مستقر مع درجات حرارة قصوى متوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح مابين ( 18 – 22 ) مْ ولا تتجاوز (15) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية.

وحذرت النشرة من رياح غربية الى شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من طرابلس الى بنغازي قد تصل سرعتها الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (2.75) متر.