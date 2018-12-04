إنشاء مركز للتدريب على الصيد في بنغازي قريباً

من المقرر فتح معهد للتدريب على مهن الصيد وفق نتائج الاجتماع الذي جرى أمس برئاسة رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فوزية الفرجاني ، وضم عددا من المعنيين بالقطاع .

وقال مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ببنغازي ، على مكتبه الإعلامي ، أنه تم خلال الاجتماع بحث الخطوات التنفيذية لدعم القطاع بوصفه مجالا ذو فائدة اقتصادية كبيرة ويوفر فرص عمل للشباب.

كما بحث الاجتماع إنشاء سوق للسمك بمرفأ الصيد وصناعات قائمة على المنتجات البحرية، وتوحيد الجهود لكل العاملين بالمكتب والهيئة وقيام مشاريع استثمارية إنتاجية وتدريبية بالقطاع ببنغازي ذات مردود ايجابي على الاقتصاد.

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