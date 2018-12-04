مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يبحث احتياجات فرعه في بنغازي

طرابلس-العنوان

بحثت إدارة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في طرابلس، أمس الاثنين، احتياجات فرعه في بنغازي، وذلك خلال زيارة قام بها الفرع إلى الإدارة الرئيسية للتباحث حول الاحتياجات التي من شأنها تطوير وتفعيل العمل الرقابي بالفرع.

وبحسب المكتب الإعلامي للمركز أكد مدير عام المركز على السادة مدراء الإدارات و مدراء المكاتب بالإدارة العامة بضرورة توفير متطلبات فرع المركز في بنغازي بشكل عاجل حتى يتمكن الفرع من أداء مهامه و دوره الرقابي بما يخدم الصالح العام ويحقق الأمن الغذائي والدوائي.

وضمت الزيارة مدير فرع المركز ببنغازي المهندس عبدالرحمن بن عمران، كما رافقه خلال الزيارة المهندس محمد نجم، والمهندس محمود الزايدي، والمهندس عبدالسلام اشعيتير، والمهندس علي الفسي.

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