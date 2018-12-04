داعش يفشل في استنساخ العراق والشام في ليبيا

ترجمة خاصة 218

خلصت دراسة أعدتها مؤسسة “ذا جيمس تاون” للبحوث والدراسات إلى فشل تنظيم “داعش” الإرهابي في نقل تجربته في العراق وسوريا إلى ليبيا بسبب وجود اختلافات عديدة بين المسرح الليبي والمسرحين العراقي والسوري.

وأشارت الدراسة إلى إخفاق التنظيم الإرهابي في تحويل مدينة سرت إلى شكل مشابه لمدينة الرقة السورية متطرقة في ذات الوقت إلى عدم تمكن عناصر “داعش” من الحصول على موارد مالية من تهريب النفط على غرار ما حصل في العراق وسوريا لتلجأ بعد طردها من سرت إلى أسلوب الكر والفر والانتشار في مناطق عدة منها في الجنوب الليبي للقيام بعمليات خاطفة لاستهداف الإستقرار في هذه المناطق أو تلك القريبة منها كما حصل في الفقها وتازربو.

وتطرقت الدراسة إلى عدم امتلاك تنظيم “داعش” الإرهابي ورقة الفتنة الطائفية في ليبيا التي نجح في استخدامها في العراق وسوريا وهو ما جعله يلجأ لورقة أخرى وهي تدمير المنشآت النفطية الليبية لنشر الفوضى فيما بات من الصعب على الجماعات المسلحة الداخلية والقوى الخارجية الساندة القيام بملاحقة عناصر هذا التنظيم والقضاء عليهم لصعوبة التنبؤ بتحركات هذه العناصر.

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