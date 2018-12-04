الهيئة الليبية للإغاثة توزع مساعدات إنسانية على مهجري تاورغاء في مخيمات طرابلس

ليبيا – أكدت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية فرع طرابلس أمس الإثنين على قيامها بتوزيع مستلزمات للعائلات المهجرة من مدينة تاورغاء مخصصة افصل الشتاء وتم توزيع الحقيبة الشتوية.

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الهيئة أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن الحقيبة الشتوية تستهدف 1550 عائلة نازحة في مناطق طرابلس وضواحيها حيث كان الاستهداف الاول لعائلات تاورغاء المقيمين خارج المخيمات.

ونوّهت إلى ان ذلك تم بناء على الخطة المسبقة المعدة من قبل فريق العمليات بالهيئة _ طرابلس وبدعم من الشريك الدولي مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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