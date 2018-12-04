فرنسا تدعم مشاريع بلدية جنزور لفتح فرص عمل للشباب

جنزور-العنوان

قالت سفيرة فرنسا في ليبيا بيانرس لوافرايير، أن بلادها مستعدة لتقديم الدعم اللازم لكافة البلديات في ليبيا وعلى رأسها بلدية جنزور، لدعم وتقديم الخبرات وتطوير القطاع الخدمي.

وخلال زيارة رسمية إلى بلدية جنزور بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، تطرقت لوافرايير وعميد البلدية فرج أعيان، إلى التعريف بدور البلدية بما فيها دعم مشروع المصالحة، وتجاربها الناجحة في تعزيز الاستقرار الأمني.

وبحث الاجتماع، تبادل الخبرات الفنية والبنية التحتية، ودعم مشروع انشاء مركز التدريب التقني والفني بالبلدية لفتح فرص عمل للشباب وفتح سوق العمل.

وتأتي هذه الزيارة في ضَل التعاون المستمر ودعم البلديات بالدول الصديقة وبلديات فرنسا وتبادل الخبرات وتجربة هذه البلديات في العمل المحلي.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدراء الإدارات بالديوان.

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