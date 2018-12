وزارة الشؤون الاجتماعية: «نعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع»

المتوسط:

أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأنَّ تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، يُثبت أنهم عنصر فعال وشريك أساسي في الاقتصاد الوطني والناتج القومي.

وخلال مناسبة اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تَسعى الوزارة، إلى إصدار القانون رقم (5) المعدل الذي يعتبر الركيزة الأساسية لحصول الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم في المجتمع.

ولفتت الوزارة، إلى أنها ستسعى للمزيد من الاهتمام والرعاية لإدماجهم في المجتمع، وتعظيم دورهم في مجال التنمية المجتمعية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.

