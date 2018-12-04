استئناف رحلات الخطوط الإفريقية إلى اسطنبول الأحد القادم

أكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبادي استنئاف رحلات الشركة من جديد إلى اسطنبول بدءا من الأحد القادم.

وأضاف الزبادي في تصريح صحفي؛ أن جدول رحلات الشركة إلى اسطنبول سيكون بمعدل رحلتين أسبوعيا من كل مطار , اثنتان من معيتيقة واثنتان من مصراتة، إضافة إلى اثنتين من مطار بنينا ببنغازي.

وأوضح الزبادي أن قرار الاستئناف جاء بعد تسديد كافة الديون المستحقة لشركات المناولة والخدمات الأرضية وكافة الشركات هناك، مشيرا إلى اتخاذهم إجراءات تحول دون تراكم الديون مرة أخرى؛ على حد قوله.

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