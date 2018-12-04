النقابة العامة للنقل الجوي تهدد باضراب تام عن العمل

أكدت النقابة العامة للنقل الجوي علي استمرار اعتصام العاملين بمصلحة الطيران المدني لليوم السابع عشر علي التوالي مشيرة الي تصعيده بالأضراب عن العمل لكافة المعتصمين اعتباراً من الأحد القادم التاسع من ديسمبر.

وطالب المعتصمين كلاً من ( رئيس المجلس الرئاسي ووزير المواصلات المفوض ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات ورئيس اتحاد عمال ليبيا ورئيس النقابة للنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية ) باتخاذ اجراءاتهم في سبيل الحفاظ علي سلامة الحركة الجوية وتحمل مسؤولياتهم.

وقالوا في بيان استلمت ” الاقتصادية ” نسخة عنه علي الجهات المسؤولة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالخصوص واعتبار مصلحة الطيران المدني في إضراب عن العمل بالتاريخ المعلن عنه مع التزام جميع المعتصمين بعدم الحضور الي مقرات العمل وذلك حتي اشعارا اخر.

وأضافوا سيتم إخطار كل من يهمه الأمر بالخصوص بما في ذلك المنظمة الدولية للطيران المدني والمكتب الاقليمي بالقاهرة وكافة الجهات الرسمية والوزارات ومصلحة المطارات والشركات الناقلة وتحميلهم مسؤولية ما ينتج عن ذلك من تعطل وكذلك اصدار اعلان للطيارين” NOTAM ” بالاضراب.

ورأوا تكليف لجنة إدارية وفنية للأشراف علي تسيير الرحلات الإنسانية الطارئة والاسعاف الطائر وتكليف لجنة للتواصل مع كافة الجهات المختص للتفاوض مع المعتصمين.

وحذر المعتصمين من تسيير الرحلات الجوية بالمخالفة للقواعد الجوية بالملحق رقم 2 الصادرة عن اتفاقية شيكاغو والموقع عليه من دولة ليبيا سنة 1953 والمستند رقم (4444) والخاص بإدارة الحركة الجوية وذلك في ظل أدني متطلبات السلامة الجوية وغياب الخدمات الفنية والمتابعة اليومية لكافة المنظومات الخدمية العاملة وتوقف منظومات الهبوط الآلي ومنظومات قياس المسافة والاتجاه وتردي منظومات الاتصالات والمتوقع عطلها في اي لحظة بالإضافة الي عدم وجود جهاز تسجيل بمركز الملاحة الجوية وعدم المتابعة لمنظومة التسجيل ببرج المراقبة بمطار امعيتيقة وتوقف المنظومة الرادارية لمراقبة الأجواء وتوقف متابعة وصيانة مولدات الكهرباء وتعطل المنظومة الرئيسية لتبادل معلومات الطيران وما يتسبب عن تعطل مختلف المكاتب الادارية والخدمية وأداء مهامها بالمصلحة.

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