وليامز تبحث مع شخصيات سياسية في بنغازي أهداف الملتقى الوطني الجامع

ليبيا – اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز في بنغازي أمس الإثنين مع مجموعة من المحاميات والناشطات لبحث توقعاتهن بشأن الملتقى الوطني بما فيها الاستحقاقات الدستورية والتشريعية والانتخابية وأهمية السرعة بتوحيد مؤسسات الدولة بما فيها الأمنية.

وفي ذات السياق ناقشت وليامز بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية في ⁧بنغازي⁩ أهداف ⁧الملتقى الوطني⁩ الرامية للتوصل إلى التوافق الضروري لإخراج ⁧ليبيا⁩ من حالة الجمود الراهنة.

نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية استمعت خلال الإجتماع بحرص إلى التوصيات التي تم عرضها من قبل المشاركين.

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