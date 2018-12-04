الآغا: الاستعانة بشركة تفتيش دولية تدخل سافر

أكد رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي الآغا في تصريح ” للاقتصادية ” أن المركزي البيضاء جاهز لاستقبال شركة التفتيش العالمية التي ستختارها بعثة الامم المتحدة لمراجعة الحسابات.

واضاف نستغرب لطلب محافظ مصرف ليبيا المركزي الاستعانة بشركة دولية وهو مانعتبره تدخل سافر بينما يوجد في ليبيا عدد من الأجهزة التفتيشية والرقابية المشهود لها بالدقة في العمل كديوان المحاسبة الذي بإمكانه القيام بالمهمة من خلال تشكيل لجنة من الطرفين (الشرق والغرب).

وقال لا توجد مؤسسة مالية مثالية ولدى المركزي البيضاء مخالفات لكنها لا ترتقي للجرائم الاقتصادية.

يُشار إلى أن البعثة الأممية قررت في السابع من نوفمبر الماضي أثناء الاجتماع المشترك بمحافظي المركزيين ” طرابلس والبيضاء ” اختيار شركة دولية كبرى لمراجعة حسابات المركزيين.

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