قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن الجامعة مكان للدراسة والتعليم وحرم علمي وصرح ثقافي وتربوي أيضًا، وُجِد لزيادة الوعي ومحاولة لخلق جيل قادر على البناء والرقي بالمجتمعات.

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء أن الرسالة التي يحملها هذا الصرح والقائمين عليه هي من أرقى الرسالات التي يجب أن نقف معها وبجانبها احترامًا وتقديرًا لها ولعملها ولرسالتها العظيمة التي تؤديها بكل أمانة واقتدار، لا أن نجعله مكانًا لحمل السلاح وموقفًا للسيارات المعتمة والتي لا تحمل لوحات معدنية، بحسب البيان.

وجاء في البيان :

“نناشد الجميع من طلبة وطلبات ومرتادين لهذا الصرح عدم القيام بهكذا أعمال من شأنها تشويه المنظر العام للجامعة والذي يسبب في خلق نوع من الاضطراب وبث روح الفوضى لدى الطلبة والعاملين بالجامعة، كما ننبه أبنائنا الطلبة بأن الأساتذة وكل العاملين بالجامعات الليبية وجدوا لخدمتهم وتعليمهم وصقلاً وتطويرًا لمهارتهم في جميع التخصصات والمجالات، ومن هنا فإن احترامهم وتقديرهم هوا واجب إنساني ووطني”.

هذا ونبهت وزارة الداخلية جميع من يقوم بحمل السلاح ويعتم الزجاج أو التدخل في عمل الموظفين أو الأساتذة داخل الحرم الجامعي بكل جامعات ليبيا أنها ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة والرادعة بحقهم وأنها ستضرب بيد من الحديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الطلاب والعاملين وأساتذة سخروا أنفسهم للعلم والتعليم، وفقًا للبيان.

The post الداخلية: سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن طلاب وأساتذة الجامعات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا