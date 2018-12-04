الحرس البلدي يواصل حملاته التفتيشية في بلدية السائح

قال المتحدث الاعلامي لجهاز الحرس البلدي “للاقتصادية” أن أعضاء الحرس البلدي السائح وأعضاء الحرس البلدي اسبيعة وأعضاء الحرس البلدي قصر بن غشير قاموا بجولة تفتيشية داخل بلدية السائح نتج عنها اقفال بعض المحال والصيدليات.

وأضاف تم قفل عدد “7” محال مواد غذائية بالشمع الأحمر لمخالفات تمثلت في ضبط كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية واستخدام عمالة بدون الحصول علي شهائد صحية.

كما تم قفل مقهي بالشمع الأحمر لعدم وجود الترخيص ولعدم الاهتمام بالنظافة العامة وعدم وجود شهائد صحية، مضيفا كذلك تم قفل عدد”2″ صيدلية بالشمع الأحمر لعدم وجود الترخيص ولعدم وجود إذن مزاولة المهنة وضبط داخلهم أدوية منتهية الصلاحية، وقفل كذلك محل لمواد التنظيف بالشمع الأحمر لعدم وجود الترخيص وضبط داخله مواد تنظيف منتهية الصلاحية ومواد لا تتوفر بيها الاشتراطات الصحية وقال ايضاً تم انذار مخبز بالقفل خلال 24ساعة لعدم الاهتمام بالنظافة العامة.

وأكد ” القيلوشي ” بأن الاجراءات القانونية اتخذت للعرض علي الجهات القضائية.

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