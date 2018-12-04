الكهرباء تناشد الجهات الأمنية لحماية ممتلكاتها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض احد خطوط الكهرباء (خط المراعي) بمنطقة الظهير للسرقة والتخريب والعبث بالمحول ومعدات الشبكة من قبل مجهولين.

وقالت الشركة أن اعمال السرقة أدت الي انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات طويلة الامر الذي أثر سلباً على استمرار الكهرباء في تغذية المناطق المحيطة.

وناشدت الشركة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” كافة الجهات الامنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر ممتلكات العامة.

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