فيديو | السراج يؤكد إمكانية بناء مؤسسة عسكرية وأمنية مهنية ” نُواتها المليشيات “

ليبيا – شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على أن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية هو عنصر مهم لتحقيق أي تقدم سياسي ونجاحاً سياسياً على الأرض، مشيراً للجهود المبذولة والتي تبناها الجانب المصري بهذا الشأن والمتمثلة بالمفاوضات المنعقدة في القاهرة بين القيادات العسكرية الليبية من مختلف مناطق ليبيا.

السراج أشار خلال إستضافته في لقاء خاص عبر برنامج “العاشرة” الذي يذاع على قناة “المملكة” الأردنية أمس الإثنين على هامش زيارته للأردن وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مفاوضات القاهرة في عدة جولات حققت الكثير من النجاحات وبالرغم من ذلك هناك بعض النقاط التي تحتاج للاتفاق عليها بشأن صلاحيات ومن يملك اختصاص القائد الأعلى للتمكن من توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة سياسية مدنية وهي احد الثوابت التي يتفق عليها الجميع حسب قوله.

وقال بأنه وفقاً للإتفاق السياسي من يملك اختصاص صلاحيات القائد الأعلى هو المجلس الرئاسي وقبلها كان الاختصاص يعود لمجلس النواب ولذلك هذه النقطة تحتاج إلى وصول لتفاهم مشترك حولها للمضي قدماً في توحيد المؤسسة العسكرية بشكل فعلي على الأرض، لافتاً إلى أن وجود قوة أخرى على الأرض خلاف المؤسسة العسكرية يحتاج إلى برامج استيعاب واحتواء هذه القوة الموجودة.

وتابع قائلاً :”التشكيلات المسلحة والامنية الأخرى حتى يمكن استيعابها وفقاً لمعاير وضوابط واضحة بمؤسسات الدولة والاستفادة إن كان بالإمكان الاستفادة منها وفق ضوابط ومعايير، ما تحدثنا عنه كثيراً ومع البعثة بضرورة البدء بالتعامل مع التشكيلات ومحاولة استيعابها وضمها لمؤسسات الدولة وفق الضوابط فعندما تدخل تصبح كوحدات أمنية وعسكرية منضبطة بدلاً من كونها تشكيلات أو مليشيات حسب المصطلح المستعمل هذا يحتاج لبرامج في مقاربات بدول اخرى مرت بهذه التجارب وتجاوزتها بشكل إيجابي فالكثير من الدول حتى مؤسساتها العسكرية الحالية نواتها الاساسية كانت مليشيات لكنها تجاوزت هذه الازمة والمراحل واختزلت الزمن وكونت المؤسسة العسكرية ونواة المؤسسة الامنية بشكل احترافي ومهني”.

وبشأن الوضع الامني في طرابلس إنتقد السراج التعاطي مع هذا الموضوع معتبراً بأن الوضع الامني في المدينة جيد والحياة فيها تسير بشكل طبيعي بعد شروعهم في تنفيذ الترتيبات الامنية ، معتبراً بأن الوضع الامني في العاصمة قد تحسن بالنسبة للفترة الماضية وأن الخروقات التي تحدث فيها تحدث في كل الدول الكبرى حسب قوله.

رئيس الرئاسي يرى أن تحقيق الإستحقاقات وفقاً لمخرجات مؤتمر لباليرمو الذي تحدث عن إجراء إنتخابات في الربيع العام القادم هو مسؤولية تقع على عاتق الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا وبالإمكان تحقيق هذه الاستحقاقات لو التزمت كل الأطراف بتحقيق واجباتها المعينة ليس من المستحيل الوصول لها، معتقداً أن المشهد بحاجة لرؤيا سياسية متكاملة ومشروع وطني يتم العمل عليه لإنجاز هذه الملفات.

وعن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لرئيس ونائبين قال إن هذا الأمر والسؤال من الممكن توجيهه لمجلسي الدولة والنواب المعنيين بهذا الملف، مؤكداً على أن المعلومات بالخصوص تصل لهم من خلال وسائل الإعلام التي تتحدث عن عقد بعض الاجتماعات وإتخاذ بعض القرارات لكن لم يتم تبليغهم بشكل رسمي بأي شيء على حد قوله.

رئيس المجلس الرئاسي لفت إلى عدم وجود أي خلاف بينهم وبين أي طرف لأن الرئاسي ليس طرف نزاع حيث تم تكليفه بموجب الاتفاق السياسي بمهمة قيادة الدولة في هذه المرحلة وهناك آليات في الاتفاق السياسي لأي تعديل أو تغيير للمجلس الرئاسي على الجميع إحترامها والإلتزام بها كما يفعل المجلس.

ورداً على سؤاله إن كان مجلسي النواب والدولة تجاوزا الإتفاق السياسي في السعي لإحداث التغيير في المجلس الرئاسي مؤكداً إحترامهم لأي اتفاق ينتج عن التزام واضح في الاتفاق السياسي وآلياته وبدون أي خرق.

وإستطرد حديثه قائلاً :” الأموال الليبية في الخارج هذه أحد المواضيع الشائكة لوجود عدة أطراف تابعه فيه للدولة الليبية ولدينا المؤسسة الليبية للاستثمار والكثير من هذه الأموال مجمدة نحن نتحدث عن الأموال التي تتبع الدولة بشكل رسمي ومؤسسات الدولة ولا أتحدث عن الأموال المهربة والمنهوبة هذه لها آليات أخرى ووضع مختلف لذلك الأموال التي تتبع الدولة موجودة في ودائع واضحة وأماكنها معروفة وأجال استحقاقاتها معروفة وتتابعها المؤسسات الليبية بشكل واضح”.

كما أوضح أن قرار تجميد الأصول صادر عن مجلس الأمن وهي أموال تعتبر مجمدة في مصارف ومؤسسات عدة دول مختلفة، مؤكداً على إحترامهم لهذا القرار لحين فك التجميد لأن المطالبه كانت بإدارة الأموال بدون فك التجميد عنها.

وأبدى دعمه لجهود البعثة الأممية منذ بدايتها وللمبادرة المتعلقة في عقد مؤتمر وطني جامع وما يتعلق بالإنتخابات بإعتبار أن المجلس كان أول من ينادي بهذه الانتخابات لإنهاء ملف الصراع على الشرعية والسلطة، معتقداً أنها تحتاج لحزم أكبر مع المعرقلين سواء أكانوا محليين أو أدوار خارجية تتنافس على الملف الليبي.

وأكد على تواصل المجلس مع البعثة للتنسيق فيما يخص الترتيبات الأمنية ، متوقعاً أن لها دور محوري يمكنها القيام به بدليل إلتزام باقي الأطراف بذلك.

وبشأن إحتمالية أن تكون إيطاليا تقضي على مخرجات مؤتمر باريس أم مكملة له أكد على أن هذه اللقاءات يجب أن تكون مكملة لبعضها وما تم التوصل له في باريس عليه أن يكون لمرحلة أخرى، معتبراً أن التنافس الإيجابي مطلوب لكن المنافسة السلبية ستضر بليبيا أكثر من نفعها.

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