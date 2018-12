الأسبوع المقبل.. تسجيل الناخبين في انتخاب البلديات المنتهية ولايتها

المتوسط:

أفاد سالم بن تاهية رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بأنَّ اللجنة ستفتح باب تسجيل الناخبين للبلديات التي انتهت ولايتها القانونية، وتحديث سجل الناخبين الأسبوع المقبل.

وأشار بن تاهية، إلى أن انتخاب المجلس بالبلديات سيكون وفق آلية منظمة وضعتها اللجنة، لافتًا إلى أن اللجنة ستجري عمليات الانتخابات، وفق ما رصد من ميزانية.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي قام بدفع 15 مليون دينار لحساب اللجنة المركزية؛ للبدء في انتخاب مجالس جديدة بعدد 77 بلدية انتهت ولايتها.

