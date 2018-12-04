مصلحة الطيران: بوادر إيجابية لفض اعتصام موظفي المصلحة

رجح رئيس النقابة الأساسية لإدارة الشون الفنية بمصلحة الطيران بشير البشتي، الثلاثاء، التوصل لاتفاق ينهي اعتصام موظفي مصلحة الطيران بعد تواصل الجهات ذات العلاقة معهم.

وقال البشتي، في تصريح خاص للرائد، إن المجلس الرئاسي ووزير المواصلات ورئيس مصلحة الطيران اجتمعوا مع الموظفين المعتصمين، واستمعوا لمطالبهم، مؤكدا أن الاجتماعين مطمئنين، ومن المتوقع أن تحل المشكلة في اليومين القادمين.

يشار إلى أن موظفي مصلحة الطيران هددوا بالدخول في إضراب كامل ابتداء من الأحد المقبل؛ بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في زيادة المرتبات والتأمين الصحي.

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