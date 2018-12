المتوسط:

لقي 15 مهاجرا غير شرعي، اليوم الثلاثاء، مصرعهم، إثر غرق القارب الذي كان يحملهم بالقرب من السواحل الليبية.

وقال أحد المُهاجرين الناجين، وهو مصري الجنسية، إن القارب كان عالقاً في البحر، قرب الساحل الغربي، منذ 12 يوماً، مضيفًا أن القارب الخالي من الأكل والشرب، كان يحمل 25 مُهاجرا غير قانوني، تُوفي 15 منهم، بينما لم يكشف عن مصير الباقين.

