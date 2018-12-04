مصادرة 3 مركبات لتهريب المهاجرين في الكفرة

صادرت دورية تابعة لمنطقة الكفرة العسكرية، 3 آليات صحراوية كانت تقوم بتهريب مهاجرين غير قانونيين الى داخل ليبيا عن طريق المثلث السوداني .

وأوضح المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية ، في تصريح منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أن تعليمات صدرت من آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد بالقاسم الأبعج بطلاء هذه المركبات باللون العسكري ، وضمها لباقي قوة الآليات المسلحة التابعة للمنطقة ، وإشراكها بالدوريات المطاردة للمهربين والمجموعات المسلحة .

وأعاد الآمر التأكيد على أن أية آلية يتم مصادرتها سيتم طلاؤها وضمها للمنطقة العسكرية وإحالة سائقها للنيابة العامة .

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