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مصادرة 3 مركبات لتهريب المهاجرين في الكفرة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

صادرت دورية تابعة لمنطقة الكفرة العسكرية، 3 آليات صحراوية كانت تقوم بتهريب مهاجرين غير قانونيين الى داخل ليبيا عن طريق المثلث السوداني .

وأوضح المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية ، في تصريح منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أن تعليمات صدرت من آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد بالقاسم الأبعج بطلاء هذه المركبات باللون العسكري ، وضمها لباقي قوة الآليات المسلحة التابعة للمنطقة ، وإشراكها بالدوريات المطاردة للمهربين والمجموعات المسلحة .

وأعاد الآمر التأكيد على أن أية آلية يتم مصادرتها سيتم طلاؤها وضمها للمنطقة العسكرية وإحالة سائقها للنيابة العامة .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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