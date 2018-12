«الكهرباء» تُطالب السلطات المعنية بحماية ممتلكاتها

المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بـ تعرض أحد خطوط الكهرباء «خط المراعي» بمنطقة الظهير للسرقة والتخريب والعبث بالمحول ومعدات الشبكة من قبل مجهولين.

وأكدت الشركة، أن أعمال السرقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات طويلة الأمر الذي أثر سلباً على استمرار الكهرباء في تغذية المناطق المحيطة.

وطالبت الشركة، كافة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء، التي تعتبر ممتلكات عامة.

