بلدية بنغازي: استمرار أعمال تسريح شبكة مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات بالمدينة

أعلنت بلدية بنغازي، استمرار تسريح شبكات تصريف مياه الأمطار وسحب مياه المستنقعات وتسهيل حركة المرورية داخل المدينة، حيث عكفت البلدية على تسخير كل الإمكانيات المتاحة وبإشراف مباشر للمهندس الصقر عمران بوجواري رئيس المجلس التسييري للبلدية.

وأشادت البلدية بالجهود التي بذلت وتبذل من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة متمثلة في كل من غرفة العمليات والطوارئ ومكتب المشروعات بالبلدية مديرية الأمن .

حضر الاجتماع الإدارة العامة للبحث الجنائي، و قسم المرور والتراخيص و الشركة العامة للمياه والصرف الصحي و الشركة العامة للكهرباء وقسم هيئة السلامة الوطنية و جهاز الحرس البلدي و الشركة العامة للبناء والتشييد و شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري و شركة قصر الطويل للمقاولات والاستثمار العقاري و الشركة الوطنية العقارية وتحى العمل التطوعى التى تقوم به مفوضية الكشافة و جمعية الهلال الأحمر .

