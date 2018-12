«الكفرة العسكرية»: مصادرة 3 مركبات متخصصة في تهريب المهاجرين

المتوسط:

قامت دورية تابعة لمنطقة الكفرة العسكرية، بمصادرة 3 مركبات كانت تقوم بتهريب مهاجرين غير قانونيين إلى ليبيا عن طريق المثلث السوداني.

وأفاد المكتب الإعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية، بأن تعليمات صدرت من آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد بالقاسم الأبعج، بضم هذه المركبات لباقي قوة الآليات المسلحة التابعة للمنطقة، وإشراكها بالدوريات المطاردة للمهربين والمجموعات المسلحة، مؤكدًا أنَّ أي آلية يتم مصادرتها سيتم ضمها للمنطقة العسكرية وإحالة سائقها للنيابة العامة .

