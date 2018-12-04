المشري: يجب إنهاء “ضبابية الدستور والانتخابات”

أكّد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس الاثنين، ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والإعلان عن موقف واضح بشأن الدستور والانتخابات القادمة والترسيخ لمرحلة دائمة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع المشري مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ألن بوغيا، بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

وناقش الطرفان في الاجتماع مخرجات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عُقد بمدينة باليرمو الإيطالية نوفمبر الماضي، والتعديلات الدستورية وخطوة الاستفتاء على الدستور، والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة التي تليها.

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