تحريات أمن بنغازي تضبط أفارقة يقومون بتزوير المستندات وأعمال السحر

أخبار ليبيا24

ضبطت فرقة المداهمة والتحريات العامة بمديرية أمن بنغازي مجموعة من الأفارقة يقومون بتزوير المستندات الرسمية ويمارسون أعمال السحر والشعوذة.

وذكرت وحدة التحريات في مديرية أمن بنغازي أنه بعد أن وردت معلومات إلى رئيس قسم التحري بوجود منزل في منطقة البركة يقطنه أشخاص من ذوي البشرة السمراء وترجع جنسيتهم إلى الغانية يتردد عليه أعداد كبيرة منهم على هدا المنزل في الفترة الليلية.

وأكدت الوحدة أنه على الفور صدرت التعليمات بفتح محضر تحري وعرضه على النيابة العامة من أجل أخذ تأشيرة المداهمة وتم انطلاق فرقة المداهمة والتحريات العامة حيث تم العثور في إحدى الغرف على معمل كامل لتزوير المستندات الرسمية وجوازات السفر وكذلك شهادات الصحية.

وأشارت وحدة التحريات إلى أنه عثر في المنزل على أحدث أنواع الآلات المستخدمة في التزوير والتزييف وبعد التفتيش رصد في غرفه أخرى أفارقة يمارسون السحر والشعوذة، مؤكدة أنه تمت مداهمة أثناء قيامهم بإعداد السحر والشعوذة.

وأوضحت وحدة التحريات في مديرية أمن بنغازي أنه تم الاستدلال في الواقعة وقد اعترفوا جميعهم بما نسب إليهم وعرض المحضر على النيابة العامة.

وشددت الوحدة على المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وكذلك على أصحاب المطاعم التأكد من سلامة العمالة الوافدة قبل تشغيلهم.

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