عبارة “بنغازي مملة” في الكتاب الدراسي تثير الجدل في ليبيا

أثارت عبارة وردت بكتاب مدرسي في ليبيا، جدلاً إذ وصفت مدينة بنغازي بأنها “مملة”. العبارة أثارت تعليقات غاضبة في صفوف المعلقين ما دفع السلطات للتدخل.

وفي كتاب اللغة الإنكليزية للصف الثامن، ورد نص يروي قصة “ريتشارد” الذي يزور مدناً ليبية يرفقة عائلته، متحدثاً عن معالمها.

وتضمن النص إعجاب ريتشارد بمطاعم مصراتة ومقاهيها وجامعتها الممتازة، وإعجابه بالآثار والمعالم السياحية في صبراتة، كما حضر مباراة كرة قدم في طرابلس.

لكن في المقابل، ورد في نفس النص أن مدينة بنغازي “مملة وتمتاز بصنع الشاي الثقيل المر”.

وتسبب هذا الوصف في غضب مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا. وكتب أحمد النوال غاضباً: “هذا الفتان المريض الذي كتب أن بنغازي مملة وأن طرابلس ومصراتة جميلة وممتعة في درس لمادة الإنكليزي ماهي جنسيته؟”.

محمد غنيم كتب بدوره: “ليبيا واحدة، كذبة يحاولون تسويقها، لكن كذبهم يظهر حتى في مناهج التعليم، مصراتة وطرابلس راقيات، وبنغازي مملة وطلعو منها بسرعة”.

ونشر أسلومة الورفلي صوراً من شوارع بنغازي كتب عليها: “شوارع في بنغازي لم يمر منها ريتشارد وعائلته”.

وانتقد إغدورا العوامي، الجهوية التي ظهرت في النص: “جهوية وعنصرية لدرجة بنغازي قهرتكم. يا أهل مصراتة أين وزارة التعليم من الموضوع. كتبوا مصراتة خير من بنغازي”.

ودفع الجدل في مواقع التواصل إلى قرار وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، فوزي بومريز، إيقاف الدرس الثاني. وأوضح في قراره رقم 308 أنه “يجب إيقاف تدريس الصفحة على أن يتم إعادة النظر في موضوع طباعة الكتاب”.

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