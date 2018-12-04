دعم مصري للجيش الوطني

أكدت مصر على دعمها للجيش الوطني، في سياق حرصها على أمن المنطقة بشكل عام وليبيا بشكل خاص.

وجاء ذلك خلال تصريحات للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، في القاهرة.

وشدد السيسي على أن جهود بلاده تركز على دعم الجيش الوطني في ليبيا لما له من دور في فرض الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار إلى أن ذلك يأتي حرصاً من مصر على استقرار ليبيا وفرض الأمن فيها، وينبثق أيضاً من مبدأ أن المصلحة مشتركة والهدف واحد.

يُشار إلى أن لقاء السيسي وبارلي كان على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2018” الذي تحتضنه مدينة القاهرة.

يُذكر أن لمصر دوراً بارزاً فيما يتعلق بملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، إذ لم تتوقف مساعيها لتحقيق ذلك من خلال اجتماعات القاهرة التي تهدف إلى توحيد الجيش.

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