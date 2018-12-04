خبير مالي يطالب بتشكيل فريق اقتصادي لإدارة الأزمة

جدد الرئيس السابق لهيئة سوق المال، سليمان الشحومي الدعوة إلى تشكيل فريق اقتصادي لإدارة الأزمة الاقتصادية، والتنسيق بين الأطراف الفاعلة اقتصاديًا.

وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استشهد الشحومي بقرار مصلحة الجمارك بخصوص التوريد بموجب آليات الدفع المعتمدة من البنك المركزي.

واعتبر أن هذا القرار «قد يدفع بمزيد من تخفيض سعر السوق الموازية للدولار بسبب تدني مستوي الطلب على النقد الأجنبي الحر»، لكنه قال «إن القرار يعيق عمل صغار التجار والذين لا يعتمدون على مصدر ثابت للتوريد، وقد لا تطبقه بعض المنافذ الجمركية في بعض المدن بسبب الانقسام المستمر».

وأردف بالقول «كان من الأفضل أن يتم فرض رسوم جمركية على السلع غير الموردة بموجب آليات الدفع المحددة لتحويل العملة من البنك المركزي حتى يترك مساحة لصغار التجار، ويحدد سقف لقيمة السلع الممكن توريدها دون تحويل بنكي»، مضيفًا «ربما كان من الأفضل التنسيق مع المصرف المركزي لإيجاد آلية محددة لصغار التجار عبر الحوالات المباشرة».

وانتقد الشحومي «التخبط المستمر في أداء الحكومة ووزاراتها، وخصوصًا قيام كل جهة بالتدخل سواء من رئاسة الحكومة أو وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية والجهات التابعة لها، والمصرف المركزي يدعونا للتفكير في ضرورة وجود فريق لإدارة الأزمة الاقتصادية بالبلاد والتنسيق في جميع الخطوات والقرارات والإجراءات التي تهم الاقتصاد الوطني».

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