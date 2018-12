المتوسط:

أعلن رؤساء النقابات بالجامعات الليبية، استمرار النقابة بالإضراب في جميع الجامعات الليبية إلى حين النظر بمطالب الموظفين.

وقال الرؤساء في بيان صادر عنهم عقب اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، بجامعة طرابلس، أنه نظراً لبطء تجاوب المجلس الرئاسي عن طريق وزير التعليم بحكومة الوفاق بخصوص مطالب الموظفين المشروعة ، تقرر الاستمرار في الإضراب الى حين تجاوب المجلس مع مطالبهم.

